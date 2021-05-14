За сутки во Владимирской области подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом. Как рассказали в Роспотребнадзора, во Владимире выявлено 12 заразившихся. Ещё 6 человек подхватили ..

За сутки во Владимирской области подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом. Как рассказали в Роспотребнадзора, во Владимире выявлено 12 заразившихся. Ещё 6 человек подхватили инфекцию в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском, Ковровском и Петушинском, по 3 - в Камешковском, Александровском и Суздальском районах. Ещё по 2 жителя оказались инфицированы в Юрев-Польском, Киржачском, Собинском и Меленковском районе. Всего за период пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 32 690 случаев ковида.