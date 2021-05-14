14.05.2021

2021-05-14 09:45:04

За сутки во Владимирской области выявлено еще 52 случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 мая 2021 года лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



12 случаев во Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрев-Польском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 690 случаев заболевания.



7490 случаев Владимире, 3972 сл. в Гусь-Хрустальном, 3596 сл. о. Муром, 2343 сл. в Ковровском, 2058 сл. в Александровском, 1914 сл. в Петушинском, 1372 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1456 сл. в Кольчугинском, 1236 сл. в Суздальском, 1015 сл. в Собинском, 1010 сл. в Киржачском, 902 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 725 сл. в Камешковском, 691 сл. в Селивановском, 501 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.