2021-05-14 09:45:04
2021-05-14 09:45:04
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/ Тема: За сутки во Владимирской области выявлено еще 52 случая коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 мая 2021 года лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 случаев во Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрев-Польском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 690 случаев заболевания.
7490 случаев Владимире, 3972 сл. в Гусь-Хрустальном, 3596 сл. о. Муром, 2343 сл. в Ковровском, 2058 сл. в Александровском, 1914 сл. в Петушинском, 1372 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1456 сл. в Кольчугинском, 1236 сл. в Суздальском, 1015 сл. в Собинском, 1010 сл. в Киржачском, 902 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 725 сл. в Камешковском, 691 сл. в Селивановском, 501 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.