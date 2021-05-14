Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.Глава страны отметил, что задержание оппозиционера – важный шаг в политике деолигархизации страны. Владимир Зеленский заявил, что Виктор Медведчук больше не сможет использовать госимущество и медиаактивы для того, чтобы "наносить разрушительный вред безопасности Украины".В колонке для издания "Фокус" политик подчеркнул, что борьба с олигархами в стране продолжится. Глава страны заверил, что всех богачей лишат прозрачного доступа к стратегическим активам и "крыши" в Киеве. В таком случае они не смогут влиять на политическую ситуацию на Украине.В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа" и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и хищении госресурсов. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.2 февраля президент Украины подписал указ о введении санкций против трех телеканалов ("112 Украина", Newsone и ZIK), связанных с Козаком и Медведчуком. Владимир Зеленский пояснил, что эти СМИ действовали по "указке агрессора". Он пообещал, что эти каналы будут отключены навсегда.В ответ "Оппозиционная платформа" начала сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского. Подробнее об этом Вы можете прочитать .