Фигурант похитил гаджет, оставленный на столе в кафе.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Несколько месяцев назад в полицию обратилась женщина, сообщившая о краже принадлежащего ей телефона. Потерпевшая пояснила, что гаджет пропал после того, как она посещала одно из местных кафе. Причинённый собственнице ущерб превысил 7 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего, среди которых был фигурант. На вопросы полицейских о телефоне злоумышленник отвечал, что не знает, где он может находиться. Однако, следователями во взаимодействии с оперативниками удалось установить причастность мужчины к совершению кражи.Установлено, что обвиняемый обратил внимание на оставленный без присмотра на столе телефон, забрал его и выключил, а спустя несколько месяцев включил и начал пользоваться им самостоятельно.Похищенное было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.