14.05.2021

2021-05-14 06:20:05

Жителям Владимирской области 14 мая пообещали тепло и грозу

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 14 мая, в 33 регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3 — 8 м/с. Температура воздуха днём +21…+26 °C, ночью +10…+15°C.



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