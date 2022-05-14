Героини заряжают бодростью и любовью к жизни. Глядя на этих зажигательных женщин, невозможно...

Героини заряжают бодростью и любовью к жизни. Глядя на этих зажигательных женщин, невозможно поверить, что у многих возраст даже не 60+ , а уже 80+ . То, что они делают, тянет на золотой знак ГТО... Кстати, у многих он уже на груди. Секрет их молодости - в репортаже Юлии Шуваловой.- Россия - в этом слове огонь и сила!В этом слове победы пламя.Поднимаем России знамя.Их называют визитной карточкой Александрова. Это не просто женщины, а героини! Участницам группы здоровья уже давно даже "не за тридцать", но их бодрости и энергии можно позавидовать. Ольга Константиновна Павлова по профессии гидрогеолог-разведчик. Имеет правительственные награды. В свои восемьдесят сдала нормы ГТО и получила золотой значок.Ольга Павлова, участница группы здоровья: «Интересно было проверить себя. Особенно не готовились, мы плавали, стреляли. Упражнения выполняли. Все выполнила».Тренировки - 4 раза в неделю. В течение часа спортсменки выполняют больше 80 упражнений на все группы мышц. Они не только танцуют, но и ходят в бассейн, участвуют в лыжне России, районных и областных спартакиадах. Сажают деревья в городских скверах. А летом после жаркой тренировки многие ещё и отправляются трудиться в свой огород.Надежда Сергеева, участница группы здоровья: «Я, когда ушла на пенсию, я утром еле вставала. Думала: "Старость пришла". Умирать скоро надо будет. А сейчас я об этом даже не думаю. Я заряжаюсь энергией».В копилке коллектива - 6 флешмобов. Танцуют даже на стадионах под современные ритмы. Такая группа поддержки заряжает на победу!- Давааааай! У тебя есть весь мир. И ты его кумир!Уходят в отрыв и под джаз. С наслаждением танцуют буги-вуги.-Свободнее вот так и рот не разевай. Два шага вперед. Теперь пониже и поворот. Я люблю буги-вуги!А недавний майский флешмоб участницы посвятили 77-ой годовщине Великой Победы. Он прошёл в Александрове на набережной реки Серой. Номер под песню Олега Газманова "Вперёд, Россия!" поставила Галина Копнёнкова. Она всю жизнь занималась русскими народными и бальными танцами.Галина Копнёнкова, участница группы здоровья: «У меня просто дар... я не знаю. У меня есть вот это придумать. Сначала дома потом сюда. Мне одного дня хватило, чтобы придумать этот танец».В коллективе - 100 счастливых женщин. Все спортсменки входят в местный совет ветеранов. Руководитель группы - Лидия Николаевна Баклашова- всю жизнь она посвятила спорту. Состояла в клубе любителей бега. Группу "Здоровья" она основала 12 лет назад.Лидия Баклашова, руководитель группы здоровья: «Наш возраст - это просто в паспорте цифра. Мы еще молодые. Душой такие открытые, спортивные, позитивные. Нам хочется жить. Нам хочется заниматься. Нам хочется танцевать. Вот такие мы и все собрались в одну группу».Вместе и отдыхают. Ездят в санатории. Путешествуют по России. В активе- 32 поездки. Участницы говорят: "времени стареть просто нет".Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"