Прокуратура пообещала наказать виновных.

Власти Ковровского района заявили, что ликвидируют , обнаруженное в лесном массиве, к вечеру 13 мая. Администрация муниципалитета собрала комиссию и выехала на место. Чиновники взяли с собой представителей силовых ведомств и компании, чья продукция валялась среди деревьев.На месте оказалось много желающих прихватить бракованный товар. Садоводы активно откликнулись на разобрать ванны по огородам. Организация, которой принадлежала испорченная продукция сообщила, что готова за свой счёт вывезти хлам.Как пояснил представитель «Тритона» Николай Большаков, фирма заинтересована работать на благо людей, но никак не вредить им.«Все уберем. Мы дорожим своей репутацией. Хочу заметить, что присутствуют и ванны других производителей», - добавил он.Власти пообещали, что к вечеру 13 мая территория будет очищена.«Историей заинтересовалась прокуратура. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности», - резюмировали в пресс-службе администрации Ковровского района.