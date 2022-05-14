Об этом рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт.

Признаками клещевого энцефалита является озноб, рвота и головная боль. Об этом рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт.Как сообщил специалист, клещевой вирусный энцефалит не всегда можно выявить своевременно. Симптомы зачастую схожи с признаками гриппа, ротавируса или ОРВИ, а это вводит в заблуждение.Болезнь, о которой идет речь, серьезно повреждает нервную систему. Поэтому необходимо обращаться за медпомощью, чтобы знать о рисках и лечении.