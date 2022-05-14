Пожар произошёл накануне вечером в производственном здании, расположенном в деревне Рязанки...

Пожар произошёл накануне вечером в производственном здании, расположенном в деревне Рязанки Киржачского района. Наблюдалось сильное задымление в цехе пищевого производства. Существовал риск распространения огня, однако, пожарные ликвидировали горение на площади 200 квадратных метров. Полностью сгорела кровля здания. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации возгорания привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области