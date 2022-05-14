Погибших и пострадавших нет.

В Киржачском районе сгорела кровля цеха пищевого производства на площади 200 квадратных метров. ЧП произошло вечером 13 мая в деревне Рязанки.В 19-20 в МЧС поступило сообщение о возгорании в производственном здании на улице Старая, дом №30 «А». На место выехали три пожарных машины и 10 человек личного состава.Спасатели не дали распространиться огню по всему сооружению и оперативно ликвидировали пожар. Сгорела крыша. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства разбирается в причинах случившегося.