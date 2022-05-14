Отличная новость для тех, кто ездит на электромобилях. Во Владимире открылась первая и пока...

Отличная новость для тех, кто ездит на электромобилях. Во Владимире открылась первая и пока единственная быстрая зарядная станция в области. Напомню, что наш регион входит в пятерку пилотных по реализации концепции развития электротранспорта. Также в этом списке - Татарстан, Нижегородская и Сахалинская области, Краснодарский край. Зарядит и вас позитивной новостью Любовь Клюквина."Во Владимире нет электромобилей, потому что нет необходимой инфраструктуры. И наоборот", - сетуют владельцы экотранспорта. Однако уже зафиксирован мощный толчок к развитию и того, и другого! Во Владимире в самом центре города.На улице Дворянской появилась первая быстрая зарядная станция для электромобилей и гибридов. Владимирские водители уже зарядили полный бак.Константин, владелец электрокара: «Сейчас стало удобно, если экстренно не хватает, заехать, закинуть немного электричества, так сказать, в бак. Конечно, нужно, чтобы они появлялись, потому что заряжать автомобиль где-то в городе, выкидывая удлинитель из окна десятиэтажки или в новых комплексах где-то на Дуброве, это странно. Поэтому сейчас почти весь состав нашего чата электроводов, они живут за городом, потому что в городе это не удобно без зарядок».Владелец Voikswagen E-Golf рассказывает, прежде на бензин он тратил до 12 тысяч рублей в месяц. На "электроконе" электричество нагорает всего на тысячу-1200. До ста процентов можно зарядиться за час. Браво импортозамещению: станцию скоростной зарядки установила российская компания. Она развивает независимую сеть зарядных станций по всей стране. Место и электрические мощности для нее предоставил директор ВЗПО "Техника".Павел Мельников, директор ВЗПО «Техника»: «Получилось так, что в начале весны с нами связались одни из производителей этих станций, и мы им удовольствием предоставили площадку. На самом деле, ни в Иваново, ни в Костроме, ни в Ярославле... Есть только заправки в Москве и в Нижнем. Даже в Рязани нет. Нам кажется, что это здорово, что во Владимире появляется среди первых областей за московьем такая площадка».Только в официальном сообществе Владимирской области ВКонтакте состоят 12 владельцев электрокаров. Основал группу Алексей Бакшиев. В ней рады видеть не только владельцев экомобилей, но и "бесколесных" мечтателей "кататься на электричестве".Алексей Бакшиев, основатель сообщества владельцев электромобилей и гибридов "Synergy Motors": “За первый квартал число электромобилей в России выросло в 2 с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 20-го года».Дмитий Ганкин, администратор сообщества владельцев электромобилей и гибридов "Synergy Motors”: «Проконсультируем и всячески поможем не только в покупке электромобилей, но и в дальнейшем обслуживании, в ремонте».Эта зарядная станция у ВЗПО - первая быстрая, но не единственная. В прошлом году во Владимире на улице Батурина уже появилась первая медленная зарядка для "Теслы". Ее установили участники автопробега Санкт-Петербург-Владивосток. Станцию переменного тока установили по дороге от Москвы до Нижнего Новгорода. Ещё одна зарядная станция появилась на трассе М-7. Её оборудовали на одной из заправок по дороге в столицу. Зарядка работает в бесплатном режиме.-Теперь водителям электрокаров стало немного проще передвигаться по городу. И это только начало. Напомню, Владимирская область вошла в пилотный проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта. До 2023 года в регионе появятся ещё 80 "электрозаправок". Любовь Клюквина, Александр Чунаев, В-В.