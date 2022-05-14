Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за первую неделю мая текущего года жители города...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за первую неделю мая текущего года жители города Владимира перевели мошенникам более 5 миллионов рублей. За весь прошлый год жители Владимира отдали телефонным аферистам более 100 млн рублей. Схемы разные: здесь актуальны и звонки из банков, и якобы представители коммунальных или социальных служб.Поскольку чаще всего горожане переводят аферистам деньги через салоны сотовой связи, УМВД России по городу Владимиру совместно с мэрией разработали совместный план по информированию сотрудников торговых точек города, создали группы для проведение совместных профилактических рейдов и вчера уже состоялся первый выезд. Для сотрудников салонов сотовой связи провели инструктаж и призвали их быть более бдительными и сообщать обо всех подозрительных переводах денежных средств граждан в полицию.Ещё раз напомним: представители служб безопасности банка никогда не звонят по поводу проблем со счётом. Если вас просят назвать номер карты, а также 3 цифры на обороте - прервите разговор и самостоятельно обратитесь в банк.Всё внимание на номер звонящего - мошенники с помощью специальных программ могут осуществить подмену телефонного номера. Поэтому, если на другом конце провода вас просят назвать какие-либо данные - обратитесь в банк лично.Приобретая товары через торговые интернет-площадки, пользуйтесь только проверенными сайтами, не переводите предоплату за покупку незнакомым людям. Не переходите по неизвестным ссылкам, которые присылают в месседжерах или социальных сетях.Фото: pixabay.com