С 1 июня через Владимирскую область в Иваново будет курсировать скоростная Ласточка. С 1 июня...

С 1 июня через Владимирскую область в Иваново будет курсировать скоростная "Ласточка".С 1 июня между Нижним Новгородом и Иваново начнет ходить новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742, сообщает пресс-служба Горьковской ЖД.Поезд будет курсировать ежедневно. В дороге поезд будет находиться в среднем на два часа меньше поездов дальнего следования, курсирующих по маршруту сегодня. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.Фото пресс-службы ГЖД