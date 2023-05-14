Экономика Владимирской области в начале 2023 года: спад оборота розничной торговли и рост объемов...
Экономика Владимирской области в начале 2023 года: спад оборота розничной торговли и рост объемов промышленного производства.
Владимирстат представил доклад о ключевых экономических показателях Владимирской области в январе–марте 2023 года.
В квартальном отчете Владимирстата о социально-экономическом развитии региона отметили, что индекс промышленного производства (ИПП) Владимирской области за период с января по март 2023 года достиг 104,9% в годовом выражении. В тот же период в прошлом году показатели составили 105,1%.
Индекс промышленного производства Владимирской области в 2023 году:
Месяц
в % к аналогичному периоду 2022 года
в % к предыдущему месяцу
Январь
102,6
83,0
Февраль
112,6
111,8
Март
100,6
106,7
ИПП - это показатель, благодаря которому можно отследить динамику изменений объема выпущенных товаров. В этом году, по данным Владимирстата, продукции заводов и фабрик было произведено на 4,9% больше, чем в 2022 году.
Всего за первые три месяца 2023 года обрабатывающая промышленность региона выпустила товаров на сумму 169,17 миллиарда рублей, причем треть объема (57,51 миллиарда рублей) - производство пищевых продуктов. В сравнении со статистикой того же периода, но за прошлый год, показатели увеличились на 2,2%.
Отраслями-лидерами по объему отгруженных товаров в январе-марте 2023 года стали:
Сфера обрабатывающей промышленности
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.
В % к январю–марту 2022 года
Производство пищевых продуктов
57,51
101,9
Производство готовых металлических изделий
20,19
122,3
Производство электрического оборудования
13,26
118,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий
10,87
96,2
Производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей
8,40
67,5%
В годовом выражении замечен и рост объема строительных работ (на 19,1%), грузооборот автомобильного транспорта также вырос на 9,3%. На 20,1% поднялись показатели оборота предприятий общественного питания. Увеличился и индекс потребительских цен (на 9,2% к январю–марту 2022 года).
Не обошлось и без спадов. По данным Владимирстата, за период с января по март 2023 года произошло сокращение объема введенного в эксплуатацию жилья сразу на 8,7%. Уменьшились и показатели объема платных услуг населению на 2,4%. За тот период упал и оборот специализирующихся на розничной торговле предприятий.
Январь–март 2023
Январь–марта 2023 к январю–марту 2022, %
Январь–март 2022 к январю–марту 2021, %
Объем работ в сфере строительства
15 365,3 млн руб.
119,1
134,0
Введено в действие жилых домов
310,4 тыс. кв. м
91,3
190,6
Грузооборот автотранспорта
260,9 млн т-км
109,3
176,5
Оборот розничной торговли
74 252,7 млн руб.
97,3
101,2
Оборот общественного питания
3 694,4 млн руб.
120,1
81,2
Объем платных услуг населению
22 320,1 млн руб.
97,6
100,3
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