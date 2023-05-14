Экономика Владимирской области в начале 2023 года: спад оборота розничной торговли и рост объемов...

Экономика Владимирской области в начале 2023 года: спад оборота розничной торговли и рост объемов промышленного производства.Владимирстат представил доклад о ключевых экономических показателях Владимирской области в январе–марте 2023 года.В квартальном отчете Владимирстата о социально-экономическом развитии региона отметили, что индекс промышленного производства (ИПП) Владимирской области за период с января по март 2023 года достиг 104,9% в годовом выражении. В тот же период в прошлом году показатели составили 105,1%.Индекс промышленного производства Владимирской области в 2023 году:Месяцв % к аналогичному периоду 2022 годав % к предыдущему месяцуЯнварь102,683,0Февраль112,6111,8Март100,6106,7ИПП - это показатель, благодаря которому можно отследить динамику изменений объема выпущенных товаров. В этом году, по данным Владимирстата, продукции заводов и фабрик было произведено на 4,9% больше, чем в 2022 году.Всего за первые три месяца 2023 года обрабатывающая промышленность региона выпустила товаров на сумму 169,17 миллиарда рублей, причем треть объема (57,51 миллиарда рублей) - производство пищевых продуктов. В сравнении со статистикой того же периода, но за прошлый год, показатели увеличились на 2,2%.Отраслями-лидерами по объему отгруженных товаров в январе-марте 2023 года стали:Сфера обрабатывающей промышленностиОбъем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.В % к январю–марту 2022 годаПроизводство пищевых продуктов57,51101,9Производство готовых металлических изделий20,19122,3Производство электрического оборудования13,26118,6Производство резиновых и пластмассовых изделий10,8796,2Производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей8,4067,5%В годовом выражении замечен и рост объема строительных работ (на 19,1%), грузооборот автомобильного транспорта также вырос на 9,3%. На 20,1% поднялись показатели оборота предприятий общественного питания. Увеличился и индекс потребительских цен (на 9,2% к январю–марту 2022 года).Не обошлось и без спадов. По данным Владимирстата, за период с января по март 2023 года произошло сокращение объема введенного в эксплуатацию жилья сразу на 8,7%. Уменьшились и показатели объема платных услуг населению на 2,4%. За тот период упал и оборот специализирующихся на розничной торговле предприятий.Январь–март 2023Январь–марта 2023 к январю–марту 2022, %Январь–март 2022 к январю–марту 2021, %Объем работ в сфере строительства15 365,3 млн руб.119,1134,0Введено в действие жилых домов310,4 тыс. кв. м91,3190,6Грузооборот автотранспорта260,9 млн т-км109,3176,5Оборот розничной торговли74 252,7 млн руб.97,3101,2Оборот общественного питания3 694,4 млн руб.120,181,2Объем платных услуг населению22 320,1 млн руб.97,6100,3Фото - pxfuel.com