20 мая во Владимирскую область прибудет ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской и...

20 мая во Владимирскую область прибудет ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки.Событие состоится в Коврове в 16:00 в храме Феодоровской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Администрации города Коврова.Рака с мощами святой хранится в Москве, в Покровском женском монастыре. Мощи свт. Луки Крымского находятся в Крыму, в г. Симферополе, в Свято-Троицком соборе на территории женского монастыря. Но по просьбам верующих частицы святынь привезут в Ковров.Ковчег с мощами пробудет в храме Феодоровской иконы Божией Матери до 3 июня. Приложиться к реликвиям прихожане смогут ежедневно с 07:00 часов до 19:00 часов.Фото пресс-службы Администрации города Владимира.