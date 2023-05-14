Любовь Успенская хочет оставить сцену и уступить место дочери.
Любовь Успенская хочет оставить сцену и уступить место дочери.
Королева шансона, всеми любимая, Любовь Успенская готовится к завершению своей карьеры. Певица планирует
передать эстафету своей дочери Татьяне Плаксиной, которая сейчас выступает под псевдонимом PACHA TATI.
В интервью на одном из шоу Первого канала, Успенская рассказала, что ее дочь говорит ей, что пора бы уже и цветочки сажать. Татьяна намекает, что пришло время уйти на заслуженный отдых.
Однако, управлять дочерью не так просто, особенно если она девушка с характером и в прошлом вела асоциальный образ жизни. Любовь Успенская приходится расставлять приоритеты и объяснять дочери, что во время работы никакие родственные связи роли не играют.
Несмотря на это, Любовь Успенская готова передать эстафету дочери. Исполнительница уверена,
что
Татьяна Плаксина с
может успешно заменить ее на сцене, когда сама Любовь уже устанет притворяться молодой и уйдет на покой.
Несмотря на то, что Любовь Успенская готовится к завершению своей карьеры, ее имя остается знаменитым и уважаемым в мире шоу-бизнеса. Ее многолетняя карьера и талант не останутся незамеченными и будут продолжать жить в ее дочери и ее музыке.