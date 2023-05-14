Анастасия Костенко предстала перед поклонниками после пластики груди

Анастасия Костенко предстала перед поклонниками после пластики грудиАнастасия Костенко, жена известного российского футболиста Дмитрия Тарасова и бывшего супруга певицы Ольги Бузовой, взбудоражила умы поклонников своими новыми формами. На днях модель сделала маммопластику в Дубае, и теперь готова продемонстрировать всем результаты хирургического вмешательства.По словам модели, увеличить грудь она захотела еще во время третьей беременности. А ее муж, Дмитрий Тарасов, задумку жены не оценил и был против операции, но позднее не смог устоять перед уговорами ее просьбами и сдался.После операции Костенко решила не хранить молчание, а вышла на связь с фанатами. Модель рассказала, что операция прошла успешно, а она себя чувствует прекрасно.Костенко также продемонстрировала результаты работы хирурга и показала свою новую грудь во всей красе. Анастасия сделала фото в купальнике, повторяющее снимок в том же бикини, но до операции, чтобы фанаты могли сравнить. Подписчики пришли в полный восторг от результата. «Привыкаю к новым формам!» – написала счастливая Анастасия в своем Инстаграме, выложив фото до и после операции. Ее поклонники остались в восторге от ее естественного и гармоничного нового вида. Они написали в комментариях, что грудь, на самом деле, выглядит как своя.В выборе формы и размера груди Костенко полностью доверилась хирургу. Она призналась, что размер ей подбирали под наркозом, так как она полностью доверяет доктору. Грудь звезды выглядит натурально и естественно, благодаря тому, что были учтены все пропорции и нюансы, а из-за отека результат еще оценивать рано.