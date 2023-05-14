По вине жителя Киржачского района погибла его жена. Надзорное ведомство по Кольчугинскому району...

По вине жителя Киржачского района погибла его жена.Надзорное ведомство по Кольчугинскому району утвердило обвинение в отношении жителя Киржачского района - сообщает прокуратура Владимирской области.Мужчина обвинен в нарушении правил ПДД. Они привели к смерти его жены.9 февраля 2023 года обвиняемый выехал вместе с супругой на автомобиле «Renault Logan» во Владимир из Киржача. Супруги ехали на 14 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Киржач-В.Дворики».Но скорость, которую выбрал водитель, не подходила под дорожные и погодные условия (снег и гололед), а потому контролировать движение транспорта он не мог.На повороте водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камаз 63501», который ехал в автоколонне.Пассажирка «Renault Logan» в результате ДТП скончалась на месте происшествия еще до приезда сотрудников скорой помощи.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.Фото - pxfuel.com