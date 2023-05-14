Областной прокурор Иван Грибов осмотрел проблемную школу №2 в Гусь-Хрустальном. Еще 12 марта этого года в одном из корпусов школы произошла сильная протечка, на это пожаловались местные

Областной прокурор Иван Грибов осмотрел проблемную школу №2 в Гусь-Хрустальном. Еще 12 марта этого года в одном из корпусов школы произошла сильная протечка, на это пожаловались местные жители. Потоп связали с резким потеплением, сильным дождём и обильным таянием снега. В здании оказались повреждены потолки лестничных проёмов, некоторые кабинеты, а также коридоры и система электроснабжения второго