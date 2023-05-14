Серьезное ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе М7 в Вязниковском районе. Пресс-служба ГУ...

Серьезное ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе М7 в Вязниковском районе.Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщает, что утром 14 мая на 297 км трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе столкнулись два грузовых автомобиля.Один из водителей пострадал. Его деблокировали сотрудники МЧС, которые незамедлительно выехали на место происшествия вместе со скорой медицинской помощью и полицией.Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.Фото - ГУ МЧС по Владимирской области