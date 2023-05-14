Что случилось с Лаймой Вайкуле?

Что случилось с Лаймой Вайкуле?Латвийская певица, которая довольно долго жила где-то в тени, не давая откровенные интервью, в последнее время разошлась. Артистка говорит без умолку, посещает то одно, то другое YouTube-шоу и шокирует публику своими довольно странными высказываниями. Поклонники на просторах Интернета шутят, что Лйаму Вайкуле понесло.Сначала артистка заявила, что вместе с подружкой Аллой Пугачевой содержала весь Советский Союз. Потом она добралась до Максима Галкина*, пророча ему кресло президента России. А потом певица, видимо, передумала и сказала, что сама бы справилась со столь важной для страны должностью. "Нам надо в президентки идти", – предложила Татьяне Лазаревой** звезда.Странному поведению Лаймы Вайкуле нашел объяснение бизнесмен Игорь Ефремов. В разговоре с "Дни.ру" он предположил, что, видимо, артистка затосковала по былой популярности. Раньше, по его словам, она была завсегдатаем российских телеканалов, где ее когда-то потчевали. Однако сейчас это в прошлом. Вот, говорит бизнесмен, она и ходит по YouTube-каналам.Игорь Ефремов также рассказал, какое объяснение выходкам звезды нашли пользователи Интернета."Весеннее обострение! Ну, вы сами оцените ее последние заявления. Артистка говорит, что Максим Галкин* будет президентом, а может, и Алла будет. Решила, что это было бы чудесно. Вы бы за Галкина* или Лайму голосовали? Эх, Лайма, не смеши народ!", – высказался о Вайкуле предприниматель.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.** – признана иноагентом по решению Минюста РФ.