Трое ребят из Владимира стали победителями на Всероссийском фестивале Мы вместе!. Воспитанники...

Трое ребят из Владимира стали победителями на Всероссийском фестивале "Мы вместе!".Воспитанники Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в V Всероссийском фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе!". Всего на конкурс было подано более 1,5 тысяч заявок. Трое ребят из Владимира стали победителями, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Первое место в номинации «Вокал» у воспитанника Владимирского СРЦН Григория Кузьмина.Второе место в номинации «Изобразительное искусство» у Марии Корягиной.Лауреатом третьей степени в номинации «Художественное чтение» стала Екатерина Пряженцова.Фото pxfuel.com; пресс-службы Правительства Владимирской области