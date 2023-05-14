Владимирская санавиация доставила ребенка с подозрением на онкозаболевание в московский...
Владимирская санавиация доставила ребенка с подозрением на онкозаболевание в московский медцентр.
Это уже третий в этом году вылет бригады санавиации с площадки ОДКБ, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Необходимость ее применения зависит от ряда факторов:
- дети всегда в приоритете
- тяжесть состояния пациента
- время, которое федеральный центр определил для доставки пациента
- дорожный трафик
В 2022 году вертолёт санитарной авиации совершил 86 вылетов, в том числе к 18 детям.
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