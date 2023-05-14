Владимирская санавиация доставила ребенка с подозрением на онкозаболевание в московский...

Владимирская санавиация доставила ребенка с подозрением на онкозаболевание в московский медцентр.Это уже третий в этом году вылет бригады санавиации с площадки ОДКБ, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Необходимость ее применения зависит от ряда факторов:- дети всегда в приоритете- тяжесть состояния пациента- время, которое федеральный центр определил для доставки пациента- дорожный трафикВ 2022 году вертолёт санитарной авиации совершил 86 вылетов, в том числе к 18 детям.Фото pxfuel.com/