Реновация парка «Добросельский» подходит к концу, но у чиновников появились к работам пара нареканий. Парк проинспектировал глава Владимира Дмитрий Наумов вместе с Общественной палатой.

Реновация парка «Добросельский» подходит к концу, но у чиновников появились к работам пара нареканий. Парк проинспектировал глава Владимира Дмитрий Наумов вместе с Общественной палатой. Проверяющим не понравилось озеленение паркового пространства. Его нужно доработать. Кроме того в обустройстве инфраструктуры обнаружился ряд недостатков. Отсутствуют входные группы, нет оборудованной сцены, цветников и живых изгородей вдоль некоторых прогулочных аллей.