Во Владимире выявили существенные недостатки в благоустройстве парка...

Во Владимире выявили существенные недостатки в благоустройстве парка "Добросельский".Общественники в ходе проверки работы обновленного парка сформулировали ряд обоснованных замечаний. К примеру, большой детский городок, открытый два года назад, уже имеет следы эксплуатационного износа. А вот с парковыми туалетами ситуация странная: во-первых, двух туалетов на парк площадью более 15 га, явно недостаточно, а во-вторых, они зачастую попросту закрыты. То же самое с площадкой для выгула собак, которая то открыта, то на замке.В перечне претензий экспертов Общественной палаты - отсутствие оформленных входных групп, оборудованной сцены, цветников и живых изгородей вдоль некоторых прогулочных аллей или, к примеру, проплешины на газонах и сломанные лавочки, сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.Глава города счел эти и другие замечания обоснованными. Управление ЖКХ, являющееся заказчиком реновации, и администрация парка будут оперативнее отрабатывать недочеты.Фото пресс-службы Администрации города Владимира