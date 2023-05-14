Скорость северо-восточного ветра составит три метра в секунду.

Во Владимирской области 15 мая ожидается потепление до +20 градусов. Об этом сообщили в Центре «Фобос».Утром воздух прогреется до +14 градусов. На небе будет солнечно. Днём столбик термометра поднимется до 19-20. К вечеру похолодает до +10.Скорость северо-восточного ветра составит три метра в секунду.Атмосферное давление будет колебаться от 752 до 755 мм ртутного столба.