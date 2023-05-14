Спасатели эвакуировали 20 взрослых и 15 детей из дома в Собинке

Пожар произошел поздним вечером в субботу, 13 мая, на 4 этаже многоквартирного жилого дома №3 по улице Лакина в городе Собинка.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, звонок спасателям поступил в 22:59 мск. К горящей многоэтажке были направлены15 пожарных на четырех машинах. К моменту их прибытия квартира на четвертом этаже была в дыму. Было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара.«Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв м. Пострадали постельные принадлежности внутренняя отделка помещения. Эвакуировано 35 человек, из них 15 детей. Информация о погибших и пострадавших не поступала», - сказано в сообщении ведомства.Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.