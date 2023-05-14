Во Владимирской области начались работы по нацпроекту «Безопасные качественные...

Во Владимирской области начались работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Пресс-служба правительства Владимирской области сообщает, что в Ставрово в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с опережением сроков начались ремонтные работы.В нормативное состояние участок автодороги протяженностью 0,250 км на улице Советская приведет подрядная организация ООО "МСК-строй".По сообщениям Министерства транспорта и дорожного хозяйства, будут заменены верхний и выравнивающий слои покрытия площадью свыше 2,7 тыс. кв.м., а также щебнем будут укреплены обочины.По контракту планировалась начать ремонт 15 мая 2023 года и завершить через месяц, 15 июня 2023 г., но работы начались раньше установленных сроков.Фото - pxfuel.com