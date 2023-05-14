Во Владимирской области объявлены даты специальных проверок на дорогах. Управление МВД России по...

Во Владимирской области объявлены даты специальных проверок на дорогах.Управление МВД России по Владимирской области сообщает, что 19 и 26 мая во Владимире пройдут специальные рейды, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.Такие мероприятия сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят в целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП и пресечения фактов вождения в нетрезвом виде.В конце мая проверку проведет отдельная рота ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.Также госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о неадекватном поведении водителей, чтобы инспекторы приняли необходимые меры реагирования.Обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области можно по телефону: 8 (4922) 54-16-65.Фото - pxfuel.com