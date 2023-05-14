Во Владимирской области продолжается активное голосование по благоустройству территорий в 2024...

Во Владимирской области продолжается активное голосование по благоустройству территорий в 2024 году.Более 50 тысяч жителей Владимирской области уже сделали свой выбор. В числе лидеров голосования - посёлки Никологоры и Мстёра Вязниковского района, Мелехово Ковровского района, Вольгинский Петушинского района, города Александров, Киржач, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Проголосовать за понравившийся объект благоустройства можно до 31 мая на сайте 33.gorodsreda.ru через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципалитетов и исполнительных органов власти с помощью волонтёров.Фото pxfuel.com/