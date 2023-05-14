Во Владимирской области синоптики прогнозируют облачность без осадков и повышение атмосферного...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют облачность без осадков и повышение атмосферного давления.Синоптики из VisualCrossing сообщили, что 15 мая во Владимирской области ожидается облачность до 6 баллов без осадков.Влажность воздуха 54 % и в течение дня изменяться не будет.Температура воздуха достигнет 18 градусов днём и 6 градусов ночью. Ветер северо- восточный слабый, 6.7 м/с.Атмосферное давление до 768 мм рт.ст. Будьте осторожны!Фото - pxfuel.com