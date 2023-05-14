Во Владимирской области сотрудники МЧС эвакуировали 15 детей во время пожара в многоквартирном...
Во Владимирской области сотрудники МЧС эвакуировали 15 детей во время пожара в многоквартирном доме.
Поздним вечером 13 мая в дежурную часть поступил вызов. Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, горел многоквартирный жилой дом по адресу: город Собинка, улица Лакина, дом 3.
Пожарно- спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия, где обнаружили дым из квартиры на 4-м этаже.
Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Эвакуировано 35 человек, среди них 15 детей.
Для оперативной ликвидации возгорания на площади 5 кв.м. привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.
Пострадали постельные принадлежности. О погибших информация не поступала.
Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области