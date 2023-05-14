Во Владимирской области сотрудники МЧС эвакуировали 15 детей во время пожара в многоквартирном...

Во Владимирской области сотрудники МЧС эвакуировали 15 детей во время пожара в многоквартирном доме.Поздним вечером 13 мая в дежурную часть поступил вызов. Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, горел многоквартирный жилой дом по адресу: город Собинка, улица Лакина, дом 3.Пожарно- спасательные подразделения незамедлительно выехали на место происшествия, где обнаружили дым из квартиры на 4-м этаже.Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Эвакуировано 35 человек, среди них 15 детей.Для оперативной ликвидации возгорания на площади 5 кв.м. привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава.Пострадали постельные принадлежности. О погибших информация не поступала.Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области