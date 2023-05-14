Военные медики из Владимирской области смогут получить единовременные компенсационные...

Военные медики из Владимирской области смогут получить единовременные компенсационные выплаты.Правительство РФ планирует запустить программу поддержки военных врачей и медперсонала. Она начнет действовать с 1 января 2024 года. Об этом сообщили коллеги из "Федерального Бизнес-журнала" со ссылкой на пресс-службу кабмина.Работающие в гарнизонах врачи, фельдшеры и медсестры, будут получать финансовую поддержку. Ее размер будет зависеть от расположения воинской части.Врачи, работающие в воинских частях вне населенных пунктов ДФО, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны, будут получать компенсации в размере 2 млн рублей, фельдшеры и медсестры – по 1 млн рублей.Работающие в гарнизонных медсанчастях на удаленных и труднодоступных территориях врачи получат 1,5 млн рублей, фельдшеры и медсестры – 750 тыс рублей.За работу в воинских частях вне населенных пунктов других территорий врачи получат выплату в 1 млн рублей, фельдшеры и медсестры – 500 тыс рублей.Программа рассчитана не только на практикующих врачей, но и выпускников медвузов. По условиям получения выплат медработники должны заключить трудовой договор с медсанчастью на срок не менее 5 лет.Фото pxfuel.com