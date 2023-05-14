Людмила Поргина на данный момент восстанавливается после серьезной травмы. Артистка пострадала в результате падения на своей загородной даче. Вдова Караченцова рассказала о том, как ..

Людмила Поргина на данный момент восстанавливается после серьезной травмы. Артистка пострадала в результате падения на своей загородной даче.Вдова Караченцова рассказала о том, как воспринимает произошедшее с ней. Она убеждена, что ее падение неслучайно."Я уверена, что это предупреждение от Господа, Когда я пришла в себя в больнице, попросила медсестер отвести меня в местную церковь. У меня кружилась голова и заплетались ноги. Но я все равно шла. Мне нужно было исповедоваться и причаститься. После этого я все сразу поняла", — цитирует звезду издание Prozvezd.Кроме того, Поргина призналась, что в данный момент всерьез думает о том, чтобы уйти из Ленкома. "Это не тот театр, в котором я играла вместе с другими выдающимися актерами, Инночка Чурикова была последней, которая ушла в мир иной, на облачка. Но главное – хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит. Я на протяжении целого года из больниц не выхожу!", — добавила она.Поргина подчеркнула, что почти сразу позвонила в театр и сказала, что лежит в больнице с сотрясением мозга. "Через день у меня заканчивается больничный, пойду опять со свечкой по темной сцене ходить. А после, видимо, буду уходить", — резюмировала артистка.