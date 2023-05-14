Врачей в поликлиниках Владимирской области допустят к диагностике психических...

Врачей в поликлиниках Владимирской области допустят к диагностике психических расстройств.Минздрав разработал для этого программы переподготовки и повышения квалификации.За 2022 год россияне на фоне СВО увеличили покупки антидепрессантов на 70%, успокоительных препаратов на 40%. Президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной.Фото pxfuel.com