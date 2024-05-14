15 лет назад в городе Собинке появилась фабрика по выпуску качественной женской одежды Юбилей...

15 лет назад в городе Собинке появилась фабрика по выпуску качественной женской одеждыЮбилей отмечает предприятие "Фешенстайл".Идея построить в Собинке фабрику по пошиву женской одежды принадлежит основателю и бессменному вдохновителю бренда "Соло бай индеа" Светлане Васехо. Она мечтала наладить в России производство одежды, не уступающей европейской по качеству. И мечта сбылась. Вот уже 15 лет платья, блузки, брюки, юбки, пальто "Фэшнстайл" носят от Калининграда до Камчатки. Одежду продаётся в интернет-магазинах. Более 13 лет руководит фабрикой Ольга Иванова.Ольга Иванова, директор фабрики "Фэшнстайл":- Хочется пожелать всем и сотрудникам, и партнёрам стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый новый день приносит нам новые идеи как стать еще успешнее, еще круче. Желаю уюта и тепла в своём коллективе, вдохновения всем нам в работе, в труде на благо любимой компании.Группа компаний "ENDEA"делает упор на качество продукции, развитие производства и обучение сотрудников. В компании есть собственное дизайнерское бюро, здесь производят одежду с учетом последних модных тенденций. Кстати, промышленную коллекцию компании оценил и известный российский модельер Вячеслав Зайцев. "ENDEA" дважды становилась лауреатом престижной премии в области индустрии моды "Золотое веретено".Екатерина Фёдорова, начальник производства фабрики "Фэшнстайл":- Через 10-20 лет будет все гораздо круче, технологичнее. Вы знаете я уверена, что вот наверное, мы останемся востребованы всегда как и на сегодняшний момент. Что впереди нас ждёт много работы, интересной работы и что с нашим большим дружным, лучшим коллективом, я считаю, что мы справимся с любой поставленной задачей и покорим любые вершины.Сотрудники фабрики неоднократно становились обладателями национальной отраслевой премии в номинации"Лучший по профессии". Сейчас на предприятие трудится 120 человек. Многие обучались швейному делу здесь. Ксения Тенишева одна из них. На фабрике трудится 14 лет.Ксения Тенишева, швея фабрики "Фэшнстайл":- За эти годы мне компания стала родной. У нас замечательное начальство, которое всегда выслушает, поддержит и поможет. У нас технологи и мастера, которые учат нас правильно и качественно шить. У нас очень большой дружный коллектив, поэтому на работу я ходу с удовольствием.Кстати, большой дружный коллектив "Фэшнстайл" готов принять в свою семью новых работников. Зарплата достойная, шить научат, уверяют на предприятии.Вера Куликова, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"Адрес Владимирская область г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д.8 Фабрика "Фэшнстайл"