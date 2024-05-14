Биолог Руслан Жуков Из Владимира поделился своим открытием Адмирал перезимовал во Владимирской...

Биолог Руслан Жуков Из Владимира поделился своим открытиемАдмирал перезимовал во Владимирской области. Своим открытием поделился биолог Руслан Жуков.Перелетную бабочку, которая вообще-то предпочитает пережидать холода в Средиземноморье, на юге Азии и в Африке, он еще в конце апреля обнаружил в Гороховецком районе. С тех пор адмиралов "с яркими лампасами" уже неоднократно много где видели. В том же парке Липки областного центра.Сбитая с толку аномальной апрельской жарой, из своего убежища бабочка явно поторопилась выпорхнуть. Обычно летать они начинают ближе к июню.- Вот бабочка Адмирал свежий экземпляр Крылья не побиты. Говорит о том, что бабочка перезимовала. Хотя зимовку в средней полосе никто никогда не фиксировал. Экземпляры, которые к нам прилетели потертые тысячу километров летят, их видно, что издалека.Руслан уточнил, что позвонил энтомологам в других регионах. Таких находок нигде больше не фиксировалось. Скорее всего причиной таких изменений в жизни Адмирала стало изменение климатических условий.