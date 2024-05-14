Более 500 владимирцев посетили уникальную экспозицию вновь прибывшего Поезда Победы Во Владимир...

Более 500 владимирцев посетили уникальную экспозицию вновь прибывшего "Поезда Победы"Во Владимир вновь прибыл "Поезд Победы". Только за первый день мультимедийную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, осмотрели более 500 человек. С подробностями- Александр Сыпченко.На платформе железнодорожного вокзала Владимира - жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты - историки, юнармейцы. Увидеть уникальный состав за несколько часов пришли сотни владимирцев. "Поезд Победы"- не просто передвижная выставка. Это символ подвига народа. Памяти всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны - Поколении победителей.Тамара Сергеевна Чернышова в блокаду потеряла всю семью. Маленькую Тамару чудом вывезли по "Дороге жизни", в 1942-ом. Сегодня Тамаре Чернышовой- 86, но те страшные события вспоминает до сих пор Признается: экспозиция, созданная с помощью дополненной реальности, объёмного звука и реалистичных фигур максимально точно передает атмосферу военных лет.Тамара Чернышова, жительница блокадного Ленинграда, посетитель выставки "Поезд Победы":- Люди, но они как живые. Она рассказывает о людях, которые рыболовы, военные, моряки.Каждый из десяти вагонов посвящён определенной тематике и событиям. В "Поезде Победы"- довоенный июнь 1941-ого, прощание с близкими, жизнь в лагерях, помощь раненым, значимые научные открытия, блокада, и конечно возвращение к мирной жизни. Уникальная экспозиция - это современные технологии, живые эмоции, но прежде всего- историческая правда, говорит замминистра образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Световое оформление, звуковое, но даже и запахи передают то ощущение, то состояние вагонов, которое сопутствовало и было там. Мы полное погружение испытываем, но и конечно же проникновенный голос проводника, который рассказывает нам свою личную историю и между тем ее призму на события всей страны, конечно, не оставляет никого равнодушным.За годы Великой Отечественной войны железнодорожным транспортом было вывезено более 5 миллионов раненых. В заполненных составах практически не спали. Каждое утро - обход врачей, перевязки, прием пищи. Потом - письма родным под диктовку бойцов, чтение вслух. Все эти моменты оживают в "Поезде Победы".Следующую остановку состав сделает в Муроме, а затем отправится в Арзамас.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"