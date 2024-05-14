Смотрите в дайджесте:– В Суздале благоустроят Городской парк возле Кремля– 6 новых автомобилей приедут на станции медицинской помощи Владимирской области– Жители Мурома поженились
<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-14052024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 14.05.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В Суздале благоустроят Городской парк возле Кремля– 6 новых автомобилей приедут на станции медицинской помощи Владимирской области– Жители Мурома поженились
[url=https://33live.ru/novosti/14-05-2024-dajdzhest-obshhestvo-14052024.html]Дайджест (общество) 14.05.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Суздале благоустроят Городской парк возле Кремля– 6 новых автомобилей приедут на станции медицинской помощи Владимирской области– Жители Мурома поженились