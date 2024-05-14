Смотрите в дайджесте:– В Суздале благоустроят Городской парк возле Кремля– 6 новых автомобилей приедут на станции медицинской помощи Владимирской области– Жители Мурома поженились

Смотрите в дайджесте:– В Суздале благоустроят Городской парк возле Кремля– 6 новых автомобилей приедут на станции медицинской помощи Владимирской области– Жители Мурома поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве в окружении более 150 пар