Иномарка под управлением пенсионерки перевернулась в Коврове. Пострадали два человека. В пресс-службе ГИБДД области сообщили, что авария произошла возле дома №13Б на улице Еловой 14 мая около

Иномарка под управлением пенсионерки перевернулась в Коврове. Пострадали два человека. В пресс-службе ГИБДД области сообщили, что авария произошла возле дома №13Б на улице Еловой 14 мая около двух часов дня. 78-летняя автоледи не справилась с управлением, в результате чего её иномарка опрокинулась на крышу. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель, 1946 г.р. (78