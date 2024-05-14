Эпоха Шекспира: владимирские реконструкторы рассказали, как выглядели средневековые балы и как...

"Эпоха Шекспира": владимирские реконструкторы рассказали, как выглядели средневековые балы и как звучала музыка прошлогоВ этом году весь мир отмечает 460 - летний юбилей английского драматурга Уильяма Шекспира. Эпоха Шекспира - время благородных дам и рыцарей. Время сонетов и танцев. А как выглядели средневековые придворные балы и как звучала музыка прошлого? Вместе с владимирскими реконструкторами восстановила историю Полина Лаптева.Танцевать или не танцевать.... На этот вопрос участники Шекспировского бала отвечают... бассаданцей. Это одна из разновидностей придворного танца в Европе пятнадцатого столетия. Пользуясь документальными источниками, реконструкторы восстанавливают танцевальный облик разных эпох. На этот раз - Средневековья.Дмитрий Никитин, руководитель клуба исторического и социального танца г. Владимир:- Для современного человека - это странные люди, танцующие под странную музыку. Вот вы сегодня посмотрите, послушаете. Тогда были духовые некоторые инструменты, ударные, и щипковые - лира, домбра. Кстати клавесин появился только в 16 веке. Он такой скрипучий.Герои Шекспира и его времени оживают на танцевальном балу. Этот танец - пример того, как могли танцевать во времена Ромео и Джульетты.Письменных исторических источников о танцевальной средневековой культуре сохранилось не так много. Итальянец Джованни Амброзио написал танцевальный трактат, своего рода первый учебник по танцам, в 15 веке. В нем содержатся детальные описания шагов, хореография движений и партитуры мелодий.- Просто интереснее танцевать то, что было действительно, чтобы понять как это было. Как люди жили, что у них было в душе.Исследователям удалось реконструировать нотный стан с картины Босха и станцевать под эту музыку.А манускрипты Судебных Инн дают представление о так называемых "Старых танцах" Англии 15 века. Среди них - особо популярны квадратная павана и Старая аллеманда. А в Италии в это же время распространены такие музыкальные формы как сальтарелло, пива, кватернария, бас - данс.Наряды участники бала восстанавливают по визуальным источникам. Силуэт женского платья - гамурры становится приталенным в 15 веке. У платьев были сменные рукава, поскольку они быстро изнашивались.Традиционный наряд бургундского дворянина - рубашка из льна, а сверху - дублет, который утягивается с помощью веревочек с острыми наконечниками - чейпами. На ногах мужчины носили чулки-штаны - шоссы. Реконструкторы восстанавливают костюмы максимально детализированно, здесь нет мелочей.- Каждый человек имел при себе кошелек, чтобы носить деньги с собой. И обязательно вилка и нож - для того, чтобы просто есть.Юлия Лубунец, реконструктор:- Костюмы мы стараемся шить в соответствии с историческим образцами. Костюм - это не только платье. Там есть много разных частей костюма. Иногда какие - то внутренние каркасы лучше заказать.Среди посетителей бала были и те, кто вдохновился историей и образами шекспировской эпохи.Нина Купарева, переводчик, стилист, дизайнер украшений одежды:- Я сама элементы костюма Шекспировской эпохи в себя внесла. мне это просто интересно. При просмотре фильма "Влюбленный Шекспир" 1998 года, который получил очень много Оскаров, - там работали люди, знающие свою тему, - можно воссоздать какие - то элементы костюмов. Ленты, рюши, жабо, рубашки с объемными рукавами, это штаны-лосины - шоссы.Танцы появлялись и исчезали, видоизменялись, но есть и те, что энтузиасты танцуют и по сей день, шаг за шагом восстанавливая культуру средневековой эпохи, ее музыку, технику и движения.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести - Владимир"