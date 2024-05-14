Фотографу Владиславу Тябину удалось запечатлеть в Камешковском районе сразу 13...

Фотографу Владиславу Тябину удалось запечатлеть в Камешковском районе сразу 13 лебедей-шипуновКрасивые природные кадры.Эти снимки были мечтой натуралиста. В прошлом году Владислав Тябин пытался специально найти шипунов, но безуспешно. А в этот раз они прилетели сами, практически к его деревне Пирогово, на Мельничный пруд.Погода в день съёмки менялась каждые полчаса- снег, солнце, затем- град, в результате- мастеру фотографии удалось снять грациозных птиц при разном свете.Шипунами этих лебедей называют из-за звука, издаваемого при раздражении.