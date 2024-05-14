Одной из приоритетных задач российской строительной отрасли названо сокращение сроков реализации проектов до тысячи дней, заявил и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. За прошедший период было принято 110 законов и 520 поправок к законам, которые позволили сократить сроки в инвестиционно-строительном цикле. Поддерживают тенденцию нового ритма строительной отрасли и в ГК КОРТРОС.

Одной из приоритетных задач российской строительной отрасли названо сокращение сроков реализации проектов до тысячи дней, заявил и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. За прошедший период было принято 110 законов и 520 поправок к законам, которые позволили сократить сроки в инвестиционно-строительном цикле. Поддерживают тенденцию нового ритма строительной отрасли и в ГК "КОРТРОС".Согласно указу президента Владимира Путина от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» основными задачами, встающими перед строительной отраслью, становятся обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году, а также повышение доступности жилья на первичном рынке.«Консолидация усилий всех участников строительного процесса – девелоперов, банковского сообщества и государственных ведомств – позволит реализовывать цели и задачи национальных проектов в стройотрасли. Сокращение сроков административных процедур, в особенности это касается выдачи разрешений на строительство напрямую влияет на решение задач, поставленных главой государства. Еще один фактор – повышение доступности кредитов, как для застройщиков, так и для ипотечных покупателей. Именно развитие этих программ позволит повысить доступность жилья», – отметил главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев.ГК «КОРТРОС» занимает пятое место среди всех российских застройщиков по скорости строительства. Под информации портала ЕРЗ.РФ, средняя скорость строительства дома у компании на 1 мая 2024 года – 855,34 дней. В настоящее время в стройке у девелопера жилые дома в Екатеринбурге, Перми, Москве и Московской области.