На очередном заседании регионального правительства был рассмотрен вопрос подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений.

На очередном заседании регионального правительства был рассмотрен вопрос подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём .Так, в 2024 году школьные экзамены стартуют уже 21 мая. Их будут сдавать более 14 тысяч девятиклассников и порядка 5,4 тысяч учеников 11-х классов. На текущий момент в регионе уже подготовлены пункты сдачи ЕГЭ.«Для участников экзаменов с ограничениями по здоровью будут обеспечены условия с учётом индивидуальных особенностей. Кроме того, им можно изменить форму госаттестации с ЕГЭ на ГВЭ-11 и наоборот», - отметил губернатор Александр Авдеев.