Жители муниципалитета собирают подписи против перевода земель сельхозназначения в промышленные земли.

Киржачцы негодуют из-за приближающейся стройки логистического центра. Жители муниципалитета собирают подписи против перевода земель сельхозназначения в промышленные земли.На той неделе уже прошли общественные слушания по изменению генерального плана сельского поселения Филипповское. Жители двадцати деревень против изменений.Во-первых, 47 гектаров земли, которые примыкают к СНТ, могут уйти под строительство транспортно-логистического центра, а на трассе А-108, рядом с новым зданием, должны появится кафе, гостиница, склады и прочие постройки. Также жители опасаются наплыва мигрантов. В-третьих, люди не хотят появления новой свалки, ведь хватает уже Бабанино.Решение остаётся за районной администрацией.