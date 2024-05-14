«Тамада хороший и конкурсы интересные» – так можно описать один из выездов ковровских спасателей на место, куда их вызвала женщина. Дело в том, что у нее в огороде взорвалась раздутая

«Тамада хороший и конкурсы интересные» – так можно описать один из выездов ковровских спасателей на место, куда их вызвала женщина. Дело в том, что у нее в огороде взорвалась раздутая пивная кега. Остальная тара лежала в полном состоянии боеготовности. Как рассказывает ковровский спасатель-блогер Михаил Быков, 13 мая днем в дежурную смену поступил вызов. За помощью