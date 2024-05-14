Молодожены из Мурома приняли участие во всероссийском свадебном фестивале На ВДНХ в Год Семьи,...

Молодожены из Мурома приняли участие во всероссийском свадебном фестивалеНа ВДНХ в Год Семьи, объявленный Президентом, стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль. Одновременно на выставке- форуме "Россия" - на Красную Горку - поженились полторы сотни пар со всей страны. В том числе - и влюбленные из Мурома. Слово- Марии Платанюк.Совет да любовь! Одни их самых волнительных минут в жизни. Влюбленные пары со всей страны готовятся дать клятву верности друг другу. Площадка символична- международная выставка-форум "Россия".Здесь на ВДНХ - молодожёны из всех регионов. От Калининграда до Камчатки. Всего 150 пар. Игорь и Ольга Мороко представляют Курскую область. Приковывают внимание и свадебными нарядами.Ольга Мороко, невеста (Курская область):- Задумка - показать историю и традиции нашего края- Курской области.А эта пара - из Владимирской области. Андрей и Алёна - из Мурома. Города Петра и Февронии. Столицы Всероссийского праздника в честь Дня Семьи, Любви и Верности. К истории, традициям и промыслам владимирской земли отсылает и головной убор невесты.Андрей Алясов, молодожён (г. Муром):- Кокошник невесты, выполненный по специальному заказу Владимирской областью, в Мстёре. Это ручная работа. Делался в течение полутора-двух месяцев.Молодожены из Мурома- коллеги. Рассказывают: сблизил общий проект. Трудясь над ним, поняли: связывает не только работа. Когда поступило предложение сказать друг другу "Да"- в сердце страны, на выставке-форуме "Россия", не раздумывали ни секунды.Андрей Алясов, молодожён (г. Муром):- Безусловно, запомнится. Не у каждого такая свадьба бывает. Нам посчастливилось попасть на такое мероприятие. Мы очень рады.Особенный момент. Свадебный марш для пар со всей страны. "Рекордная" церемония бракосочетания проходит на главной уличной сцене выставки. Массовая регистрация. А затем первый танец молодожёнов. В нем кружатся и супруги Алясовы.Миллионы глаз смотрят на нас...Новоиспечённым семьям со всей страны передали огонь всероссийского семейного очага. Зажжённый в родном городе Алёны и Алексея - древнем Муроме. Главное пожелание всем участникам свадебного фестиваля- хранить свою любовь!!!Мария Платанюк "Вести-Владимир"