Геннадий Прохорычев приступил к работе на новой должности с сегодняшнего дня, 14 мая, сообщили в правительстве области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев.

Геннадий Прохорычев приступил к работе на новой должности с сегодняшнего дня, 14 мая, сообщили в правительстве области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. Геннадий Леонардович Прохорычев – владимирский общественник. Он родился в областном центре в 1971 году, закончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «психология», а затем прошёл профессиональную переподготовку в ВлГУ по специальности «администрирование