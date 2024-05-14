Незаконная вырубка деревьев в Судогде нанесла лесному фонду ущерб на 1,7 миллионов...

Незаконная вырубка деревьев в Судогде нанесла лесному фонду ущерб на 1,7 миллионов рублейУтверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Владимира.В период с 21 ноября 2022 года по 19 сентября 2023 обвиняемый, вместе с третьими лицами, незаконно вырубили 33 сосен, елей, берез и осин на территории Улыбышевского участкового лесничества Судогодского района. Важно отметить, что остальные участники нарушения не знали о противоправном характере действий мужчины.Как итог, - лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено дв Судогодский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений