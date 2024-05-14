«Ни линолеума, ни дверей»: строительство Дома культуры в Гороховецком районе затягивается
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«Ни линолеума, ни дверей»: строительство Дома культуры в Гороховецком районе затягивается
В рамках национального проекта «Культура» между администрацией района и ООО «Арт-строй» заключен муниципальный контракт на строительство Дома культуры в поселке Галицы.
Прокурор Гороховецкого района Филипп Арсентьев проинспектировал ход строительства. Он оценил полноту принимаемых заказчиком, а также представителем ФБУ «Росстройконтроль» мер по контролю за ходом работ.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области отметили: сроки исполнения контракта истекли еще в декабре прошлого года.
В ходе осмотра выяснилось, что не установлены двери, мебель и оборудование, а также не устелен линолеум.
Кроме того, выявлены факты длительного неустранения подрядчиком замечаний по отдельным видам работ, отмечено недостаточное количество привлеченных сил и средств для завершения строительства и сдачи объекта.
Прокурор обратил внимание на низкую интенсивность выполнения работ по благоустройству прилегающей территории.
Как итог, - генеральному директору ООО «Арт-строй» внесено представление.
Сдача объекта в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области