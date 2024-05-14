«Ни линолеума, ни дверей»: строительство Дома культуры в Гороховецком районе затягивается В рамках...

«Ни линолеума, ни дверей»: строительство Дома культуры в Гороховецком районе затягиваетсяВ рамках национального проекта «Культура» между администрацией района и ООО «Арт-строй» заключен муниципальный контракт на строительство Дома культуры в поселке Галицы.Прокурор Гороховецкого района Филипп Арсентьев проинспектировал ход строительства. Он оценил полноту принимаемых заказчиком, а также представителем ФБУ «Росстройконтроль» мер по контролю за ходом работ.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области отметили: сроки исполнения контракта истекли еще в декабре прошлого года.В ходе осмотра выяснилось, что не установлены двери, мебель и оборудование, а также не устелен линолеум.Кроме того, выявлены факты длительного неустранения подрядчиком замечаний по отдельным видам работ, отмечено недостаточное количество привлеченных сил и средств для завершения строительства и сдачи объекта.Прокурор обратил внимание на низкую интенсивность выполнения работ по благоустройству прилегающей территории.Как итог, - генеральному директору ООО «Арт-строй» внесено представление.Сдача объекта в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области